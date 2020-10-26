Карпенко запретил студентам хамить преподавателям и пообещал пресекать протесты.









«Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, — сказал Игорь Карпенко. — Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».



