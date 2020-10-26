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Карпенко тоже будет присекать мирные акции студентов. Правда, пока без дубинки

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко выступил с заявлением, в котором осудил протесты студентов, и особенно «хамское поведение» в отношении преподавателей.

Карпенко запретил студентам хамить преподавателям и пообещал пресекать протесты. 


«Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, — сказал Игорь Карпенко. — Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов».

Министр подчеркнул: «У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо. Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства. Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер», цитирует telegraf.by



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