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Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна собралась воевать в Карабахе

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян решила пройти военную подготовку и отправиться «защищать границы родины» в Карабах. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Facebook.

Фото: @annahakobyan.official

Военные тренировки начнут еще 12 женщин, которые отравятся в Карабах через несколько дней. «Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — цитирует Лента.ру

В Минобороны Армении ранее сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана резко увеличили плотность огня по всей линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (Республикой Арцах).

Ранее сообщалось, что в Карабах отправился российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян.

26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. О приверженности перемирию заявили и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
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