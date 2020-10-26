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Военные тренировки начнут еще 12 женщин, которые отравятся в Карабах через несколько дней. «Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — цитирует Лента.ру





В Минобороны Армении ранее сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана резко увеличили плотность огня по всей линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (Республикой Арцах).





Ранее сообщалось, что в Карабах отправился российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян.





26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. О приверженности перемирию заявили и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.



