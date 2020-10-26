В Минске задержан поэт и бард Эдуард Акулин
Утром 26 октября в Минске омоновцы задержали известного белорусского поэта и барда Эдуарда Акулина. Близкие сообщают, что он стоял в цепи солидарности в Малиновке.
Эдуард Акулин. Фото из социальных сетей.
Задержание произошло как раз в день рождения знаменитого поэта Анатолия Сыса, ради увековечения памяти которого очень много делал и делает Эдуард, сообщает сайт spring96.org
Искренний и самоотверженный белорус Акулин находил время между написанием стихов организовывать презентации и выступления. Его произведения общественного звучания, которые почти ежедневно появляются на странице в Фейсбуке, пропитаны верой в победу света над тьмой, правды над ложью.
За два дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!”:
Выходзь на Грунвальдскае поле!
Каб адстаяць навекі Волю,
якая нам даецца звыш, –
выходзь на Грунвальдскае поле!
– А дзе яно? – Дзе ты стаіш!
Каб больш не быць рабом ніколі,
каб дачакацца сонца з хмар, –
выходзь на Грунвальдскае поле!
– А дзе яно? – Дзе кроў ахвяр!
Каб скінуць з плеч ярмо няволі,
каб прамінулі дні нягод, –
выходзь на Грунвальдскае поле!
– А дзе яно? – Дзе ўвесь Народ!
Каб больш цябе ніхто й ніколі
не біў дубцом па галаве, –
выходзь на Грунвальдскае поле!
– А дзе яно? – Дзе Бог жыве!
Каб стацца вершнікам з Пагоні,
каб выгнаць з краю чорнагнусь, –
выходзь на Грунвальдскае поле!
– А дзе яно? – Дзе Беларусь!
Эдуард Акулин не первый поэт, которого в эти дни затронула репрессивная машина агонизирующей власти. Так, 21 октября стало известно, что после 11 часов утра поэт, член Союза белорусских писателей и Белорусского пена Дмитрий Строцев перестал выходить на связь с близкими и друзьями. 22 октября поэт Дмитрий Строцев получил 13 суток ареста. Строцев участвовал в акциях протеста против фальсификации итогов выборов и открыто писал об этом.
Действительно, громкое и колючее слово мозолит властям глаза и они затыкают рот поэтам, лишая их свободы.
19:49 26/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение