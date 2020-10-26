+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске задержан поэт и бард Эдуард Акулин

Утром 26 октября в Минске омоновцы задержали известного белорусского поэта и барда Эдуарда Акулина. Близкие сообщают, что он стоял в цепи солидарности в Малиновке.

Эдуард Акулин. Фото из социальных сетей.

Задержание произошло как раз в день рождения знаменитого поэта Анатолия Сыса, ради увековечения памяти которого очень много делал и делает Эдуард, сообщает сайт spring96.org

Искренний и самоотверженный белорус Акулин находил время между написанием стихов организовывать презентации и выступления. Его произведения общественного звучания, которые почти ежедневно появляются на странице в Фейсбуке, пропитаны верой в победу света над тьмой, правды над ложью.

За два дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!”:

Выходзь на Грунвальдскае поле!

Каб адстаяць навекі Волю,

якая нам даецца звыш, –

выходзь на Грунвальдскае поле!

– А дзе яно? – Дзе ты стаіш!

Каб больш не быць рабом ніколі,

каб дачакацца сонца з хмар, –

выходзь на Грунвальдскае поле!

– А дзе яно? – Дзе кроў ахвяр!

Каб скінуць з плеч ярмо няволі,

каб прамінулі дні нягод, –

выходзь на Грунвальдскае поле!

– А дзе яно? – Дзе ўвесь Народ!

Каб больш цябе ніхто й ніколі

не біў дубцом па галаве, –

выходзь на Грунвальдскае поле!

– А дзе яно? – Дзе Бог жыве!

Каб стацца вершнікам з Пагоні,

каб выгнаць з краю чорнагнусь, –

выходзь на Грунвальдскае поле!

– А дзе яно? – Дзе Беларусь!

Эдуард Акулин не первый поэт, которого в эти дни затронула репрессивная машина агонизирующей власти. Так, 21 октября стало известно, что после 11 часов утра поэт, член Союза белорусских писателей и Белорусского пена Дмитрий Строцев перестал выходить на связь с близкими и друзьями. 22 октября поэт Дмитрий Строцев получил 13 суток ареста. Строцев участвовал в акциях протеста против фальсификации итогов выборов и открыто писал об этом.

Действительно, громкое и колючее слово мозолит властям глаза и они затыкают рот поэтам, лишая их свободы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]