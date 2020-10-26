Смелый рекорд: в Минске судья за два часа присудил 168 суток ареста. Только фамилия подвела
26 октября судья Первомайского района Минска Максим Трусевич с 10:30 до 12.30 успел вынести 9 решений по административным протоколам.
Здание суда Первомайского района / spring96.org
За два часа он наказал протестующих 168 сутками ареста!
Милиционеры оформляли на задержанных накануне участников протестного марша по два протокола: по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), и по статье 23.4 (неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД). Это позволили судье назначать наказания больше 15 суток. В итоге, по информации канала волонтёров:
Бачище Е.В. — 23 суток ареста;
Кисель Д.С. — 20 суток;
Силич А.Н. — 15 суток;
Лифанов И.В. — 20 суток;
Никитич А.Л. — 20 суток;
Теплов С.Н. — 15 суток;
Богдан А.В. — 15 суток;
Корбут А.А. — 25 суток;
Середук Р.Н — 15 суток.
На одно заседание у Трусевича уходило в среднем 13 минут, пишет Еврорадио.
19:15 26/10/2020
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