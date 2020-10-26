+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Люди, будьте бдительны! Минюст объявил охоту на репосты

Минюст Беларуси напомнил, что репост информации экстремистского характера влечет за собой ответственность.

«За осуществление экстремистской деятельности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.


«…распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются», - также отмечается в сообщении.

Минюст также напоминает о списке экстремистских материалов, где содержится перечень информационной продукции, признанной по решениям судов экстремистскими материалами, пишет afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]