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"Лжеармия воюет со своим народом": учителя минской гимназии выпустили смелое обращение

Учителя гимназии №50 на улице Киселева в Минске выпустили видеообращение к коллегам, родителям, бывшим ученикам и всему беларускому обществу.

«Мы, учителя, в этот переломный момент в жизни нашей страны не можем оставаться в стороне и молчать. Мы хотим четко и громко высказать не только свое мнение, но и свои требования», — говорит учитель английского языка Бестолкова Наталья Евгеньевна.

«За долгие годы школу превратили в инструмент для обслуживания власти», — говорит учитель английского языка Слепица Ольга Петровна.

«Наши ученики каждый день выходят на акции протеста и митинги солидарности и показывают пример бесстрашия и мужества. А мне стыдно за офицеров лжеармии, которая воюет со своим народом», — говорит учитель допризывной подготовки Панащик Юлий Васильевич.
Источник: the-village.me
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