



По официальной версии Минздрава. на 26 октября в Беларуси зарегистрированы 93 707 человек с положительным тестом на COVID-19 (это +884 новых случая за сутки),





При этом, как утверждает Минздрав (хотя мы знаем, что это неправда - данные занижены примерно в 10-15 раз!) за весь период распространения инфекции на территории страны умер 961 пациент (+4 за последние сутки)





Выздоровели и выписаны 83 748 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего было проведено 2 386 740 тестов.







