Минздрав отчитался о COVID-19: за сутки 884 новых выявленных случая и четверо умерших
Минздрав поведал нам официальную версию о ситуации с коронавирусом в Беларуси
По официальной версии Минздрава. на 26 октября в Беларуси зарегистрированы 93 707 человек с положительным тестом на COVID-19 (это +884 новых случая за сутки),
При этом, как утверждает Минздрав (хотя мы знаем, что это неправда - данные занижены примерно в 10-15 раз!) за весь период распространения инфекции на территории страны умер 961 пациент (+4 за последние сутки)
Выздоровели и выписаны 83 748 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего было проведено 2 386 740 тестов.
15:47 26/10/2020
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