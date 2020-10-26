Михалок тоже объявил забастовку: никаких концертов в Беларуси до ухода Лукашенко
Известный белорусский исполнитель Сергей Михалок объявил собственную забастовку. «Brutto Nostra присоединяется к всебелорусской забастовке и народному ультиматуму!!!» - написал музыкант в своем Инстаграме.
«Все наши коллективы – Brutto, Ляпис-98, drezden, Культура и The superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!», — был категоричен в своем призыве Сергей Михалок.
Музыкант заявил, что не признает легитимность Александра Луашенко и назвал власти страны «хунтой».
«Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве беларусь!», — сообщил Сергей Михалок.
Ранее Сергей Михалок, лидер группы «Брутто» и «Ляпис-98», один из основателей «Ляпис Трубецкой» выдал эмоциональную речь о хоккеистах, которые отмалчиваются на тему происходящего в Беларуси. А еще оценил их спортивные успехи.
«Куча дармоедов. Какие-то рыла здоровые ходят. Идите землю пашите. Вот что вы делаете? Есть человек, который кирпичи делает, есть гончар. Кто-то землю возделывает. Мы – артисты – снимаем стресс», — сказал Сергей Михалок.
15:25 26/10/2020
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