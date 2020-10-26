«Все наши коллективы – Brutto, Ляпис-98, drezden, Культура и The superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!», — был категоричен в своем призыве Сергей Михалок.





Музыкант заявил, что не признает легитимность Александра Луашенко и назвал власти страны «хунтой».





«Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве беларусь!», — сообщил Сергей Михалок.





Ранее Сергей Михалок, лидер группы «Брутто» и «Ляпис-98», один из основателей «Ляпис Трубецкой» выдал эмоциональную речь о хоккеистах, которые отмалчиваются на тему происходящего в Беларуси. А еще оценил их спортивные успехи.





«Куча дармоедов. Какие-то рыла здоровые ходят. Идите землю пашите. Вот что вы делаете? Есть человек, который кирпичи делает, есть гончар. Кто-то землю возделывает. Мы – артисты – снимаем стресс», — сказал Сергей Михалок.