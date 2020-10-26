Минздрав опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения





"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком", - сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.





"Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - добавили там.





В пресс-службе также проинформировали, что всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы.