+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минздрав опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения

Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о смерти студента от пулевого ранения на несанкционированной акции протеста в воскресенье.


"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети Интернет, о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком", - сообщила пресс-служба Минздрава в своем телеграмм-канале.

"Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - добавили там.

В пресс-службе также проинформировали, что всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]