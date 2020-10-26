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Журналистку "Сильных новостей" арестовали "досиживать сутки"

Надежда Пужинская 26 октября снова попала в ИВС.


Напомним, ее задержали 4 октября. 6 октября суд наказал ее арестом на 14 суток за якобы "участие в несанкционированной акции". На самом деле за ее работу. Арест она отбывала в Буда-Кошелево. 

10 октября Надежде стало плохо из-за проблем с сердцем. Журналистку отпустили из ИВС. Теперь же за ней снова пришла милиция - чтобы она "досидела" оставшиеся 7 дней, передает радио Свабода
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