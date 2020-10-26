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Епископ Юрий Кособуцкий призвал молиться за пострадавших, избитых и раненых

Вспомогательный епископ Минско-Могилевской архидиоцезии Юрий Кособуцкий опубликовал в своем фейсбуке обращение с призывом молиться за пострадавших, избитых и раненых.

Епископ Юрий Кособуцкий призвал молиться за пострадавших, избитых и раненых
«Дорогие мои друзья! Бог дал нам очень сильное и действенное оружие — дар молитвы. Мы очень много молимся за наше Отечество, особенно в этот сложный период.

Кто-то даже был наказан за свою молитву, попав за решетку либо получив штраф, так как кому-то не понравилось место молитвы.

Происходящее в нашей стране свидетельствует о необходимости усилить нашу молитву, не прекращать ее и не бояться трудностей.

В воскресенье наш народ постигла очередная порция насилия и жестокости со стороны «правоохранителей», многих брутально задерживали и бросили за решетку. Призываю молиться за всех пострадавших, избитых, раненых…

Прежде всего, чтобы обида и боль не переросли в ненависть и агрессию, желание мести… Чтобы все мы смогли сохранить свое человеческое достоинство, солидарность, неравнодушие, чтобы в эти минуты испытаний мы поддерживали друг друга и чувствовали себя одним народом.

Я призываю молиться также за тех, кто дает и исполняет преступные приказы, дает несправедливые приговоры… Мы осуждаем насилие, ложь, несправедливость, но молимся за каждого человека, даже если видим, что его сердце наполнено злом и ненавистью. Такому человеку больше всего нужна благодать Божия для постижения важных вещей и покаяния…

«МОЛИМСЯ ЗА НАШУ РОДНУЮ БЕЛАРУСЬ И ЗА НАШ ЧУДЕСНЫЙ НАРОД!!!», — призвал епископ Юрий Кособуцкий.
Nashaniva.by
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