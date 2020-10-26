Минобр отрицает очевидное: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер
Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.
"Весь учебный процесс идёт в штатном режиме", - сообщила Высоцкая агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник.
Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер.
В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
12:37 26/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение