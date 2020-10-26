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Минобр отрицает очевидное: учебный процесс не нарушен, акции студентов носят точечный характер

Учебный процесс в Беларуси не нарушен, заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.

"Весь учебный процесс идёт в штатном режиме", - сообщила Высоцкая агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник.

Она также отметила, что акции студентов носят точечный характер.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
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