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"Влепили еще 12 суток" — философ Ольга Шпарага уехала в Вильнюс

Философ Ольга Шпарага вынуждена была уехать в Вильнюс. Накануне она вышла на свободу после 15 суток административного ареста и обнаружила у себя в почтовом ящике новое постановление суда.




"Эти идиоты влепили мне ещё 12 суток, прислали на почту постановление к моменту моего выхода. Пришлось срочно и тайно вместе с любимым мужем Александр Адамянц уехать", — написала в Facebook Шпарага.

Она также рассказала, что намерена описать свой опыт в отчете и книге. Поблагодарила всех, кто ей писал и поддерживал.

"Мама сказала, что я замученная", — написала Шпарага и анонсировала первый репортаж о тюрьме уже сегодня.

Ее, кандидата философских наук, соорганизатора фем-группы Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, задержали 9 октября в здании Советского РУВД, когда она пришла для дачи показаний. А 15 октября осудили на 15 суток за участие в "несанкционированной акции".
Еврорадио
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