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МВД: 25 октября в ходе протестных акций задержали более 500 человек

Милиция 25 октября зафиксировала 19 протестных акций. На некоторых из них применялись спецсредства. Об этом заявили в пресс-службе МВД.

В Минске, отметили в МВД, часть протестующих бросала камни в служебный транспорт и в здание Центрального РУВД, два милиционера пострадали.

«Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков», — отметили в ведомстве.

В милиции также сообщили, что протестные акции состоялись во всех областных центрах. Зафиксированы попытка и поджог киосков «Табакерка» в Гомеле. В Гродно и в Лиде собравшиеся оказывали активное неповиновение милиции, «в связи с чем в отношении протестующих применялся слезоточивый газ».

Всего 25 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске — 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей находятся 352 человека.
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