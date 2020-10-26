В Минске задержали исполнительного директора Onliner Илью Жуковца
Около 11 утра в Минске на проспекте Дзержинского милиция задержала исполнительного директора Onliner Илью Жуковца и разработчика Александра Мохорева — они участвовали в цепочке солидарности возле бизнес-центра Rubin Plaza, пишет Onliner. Их доставили в Московское РУВД.
Всего правозащитникам уже известно о более чем 75 задержанных сегодня. Задержания прошли в Минске, Гродно, Новополоцке, Бресте. Это далеко не полный список. Того же Жуквоца, например, в списке правозащитников на данный момент нет.
12:17 26/10/2020
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