Как пишет Intex-press , Веслав живет с мамой-пенсионеркой, перенесшей онкологию, отцом – инвалидом I группы, а также с тетей (сестрой отца) – инвалидом с психиатрическим диагнозом. Веслав является опекуном отца.





В 2014 году Веслав решил поступать в вуз: чтобы обеспечить себе хоть какую-то старость, нужно идти на работу, а для этого – получить образование. Однако поступать на дневную форму обучения Веслав не мог: в нашей стране по закону учиться очно и одновременно получать пособие нельзя. Поступать же на «заочку» он не мог по правилам университета: на заочное принимают людей, которые уже работают по выбранной специальности или профессии, а также индивидуальных предпринимателей.





В БГУ мужчине предложили учиться по индивидуальному плану. Так он проучился три года: в феврале 2017 ему пришлось взять академический отпуск: отец повредил глаз, нужно было возить мужчину по врачам. А в августе того же года отец сломал шейку бедра, и Веславу пришлось отчислиться из университета: еще одну академку по правилам он взять не мог.





В мае 2019 года Веславу пришло письмо с исковым заявлением от Управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. С него требовали взыскать "незаконно" полученные пособия по уходу за отцом с 2014-го по 2018 год, ведь право на пособие по уходу за инвалидом І группы имеют только студенты, обучающиеся не на дневной форме получения образования.





– Я спокойно учился по индивидуальному плану и был уверен, что ничего не нарушаю. Пособия выплачивают за уход, и я продолжал ухаживать за отцом, – рассуждает Веслав. – Количество обязательных к посещению занятий у меня было меньше, чем на заочном отделении.





7 июня 2019 года суд Барановичского района и города Барановичи признал Веслава виновным в "незаконном" получении пособия и обязал вернуть государству почти 10,5 тысячи рублей. Доводы о том, что он все это время ухаживал за отцом и выполнял свои обязанности, не были приняты во внимание. Как и то, что нарушается его право на получение образования.





Веслав направил апелляционную жалобу в областной суд, чтобы отменить или хотя бы частично уменьшить сумму иска. Коллегия по гражданским делам уменьшила сумму иска до 7768 рублей и 59 копеек.





Однако Веслав решил не сдаваться и пошел дальше – в Верховный суд.





На пересмотр

Верховный суд отменил решение суда Барановичского района и города Барановичи и определение судебной коллегии по гражданским делам Брестского областного суда и направил дело на новое рассмотрение суда первой инстанции.





Верховный суд постановил, что вывод суда Барановичей и Барановичского района, а также Брестского областного суда о том, что Веслав Соколовский неосновательно получал пособие во время учебы, «сделан без учета всех фактов, входящих в предмет доказывания по делу», а также указал, что суд первой инстанции не учел, что «количество часов посещения занятий Соколовским, согласно его индивидуальному плану, не больше, чем у студента-заочника».





Кроме того, Верховный суд сделал вывод, что нечеткость правового акта, которым затрагиваются интересы граждан, «обязывает принимать решения исходя из максимального учета интересов граждан, что судом при разрешении спора также не было учтено».





– Я надеюсь, что при повторном рассмотрении дела в суде Барановичского района и города Барановичи меня услышат и подтвердят своим решением, что человек, ухаживающий за инвалидом 1-й группы, имеет право на образование. А еще я надеюсь, что моя история будет принята во внимание и судами, и депутатами и, возможно, будут внесены поправки в законодательство, – отметил Веслав.