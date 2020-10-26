Красавцы! Студенческие протесты проходят в Минске

Где-то проходит сидячая забастовка, где-то студенты вышли на улицы, где-то уже идут задержания.





Кстати, это первый случай в белорусской истории, когда проходят массовые акции протеста студентов. Ранее считалось, что белорусская молодежь аполитична и настроена конформистски. Но молодежь опровергла все прогнозы. И дже Александр Лукашенко признал, что "молодежь власть упустила".





Власть упустила не только молодежь. Власть упустила совесть и здравый смысл и потому упустила страну.





Что же касается студенческих протестов, то они проходят практически каждый день.















