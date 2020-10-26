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Красавцы! Студенческие протесты проходят в Минске

Студенты самых престижных минских вузов начали сегодняшний день с протестов - БГУ, БНТУ, БГУИР, БГПУ.

Красавцы! Студенческие протесты проходят в Минске
Где-то проходит сидячая забастовка, где-то студенты вышли на улицы, где-то уже идут задержания. 

Кстати, это первый случай в белорусской истории, когда проходят массовые акции протеста студентов. Ранее считалось, что белорусская молодежь аполитична и настроена конформистски. Но молодежь опровергла все прогнозы. И дже Александр Лукашенко признал, что "молодежь власть упустила".

Власть упустила не только молодежь. Власть упустила совесть и здравый смысл и потому упустила страну.  

Что же касается студенческих протестов, то они проходят практически каждый день.
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