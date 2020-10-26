Владимир Чуденцов​









Чуденцов был задержан 21 ноября 2019 года на белорусско-польской границе, когда ехал в Варшаву. Было заявлено, что во время таможенного контроля в его вещах нашли пакет с наркотическим веществом (Чуденцов заявил, что его ему подбросили). В начале 2020 года СК сообщал о новом уголовном деле, возбужденном по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".





Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х годов. Сначала это была провластная пропаганда, но со временем он прекратил сотрудничество с государственными СМИ, даже сменил фамилию, начал работать с негосударственными медиа. Позже основал сайт by24.org.