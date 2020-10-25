+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Не хадзі ты, дзядзька багаты, дзе галота ідзе". Корреспонденту БТ во время марша плюнули в лицо

Неизвестный мужчина плюнул в лицо корреспонденту "Беларусь 1" Александру Хоровцу. Произошло это в начале очередного марша в Минске.

Александр Хоровец во время акции протеста 25 октября 2020 года / кадр из видео "Радыё Свабода"

Хоровец попытался рассказать о митингах, но его тут же окружили люди и он начали кричать "Позор!". Очевидно, он уже привык к этому: протестующие узнают телевизионного пропагандиста и часто говорят ему все, что о нём думают.

Накануне Хоровец пожаловался, что его преследуют: он получает оскорбления в соцсетях, а кто-то написал на заборе "Позор гаду Хоровцу".

Хоровец работает на БТ 9 лет. До конца лета 2020 года он в основном писал о сельском хозяйстве, региональных вопросах и любил "армейские" темы. После выборов начал освещать политические темы, переводит Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]