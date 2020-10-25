Как госСМИ уговаривают белорусов не бастовать

И хотя провластные "политологи" утверждают, что эта идея никем не будет поддержана, государственные СМИ последние дни ведут активную "обработку" граждан, доказывая им, что прислушиваться к призывам бастовать не стоит.





Еврорадио изучило , какие аргументы против забастовок использует государственная пропаганда.

"Место будет занято"

Активно используемый в госСМИ нарратив — забастовки приведут чуть ли не к полному экономическому коллапсу.





"Некоторые наивно задаются вопросом: что тут такого страшного? Побастуем недельку-другую, а затем, если что, вернемся на работу. Но вот проблема: станут ли наши зарубежные партнеры сотрудничать с ненадежными предприятиями, которые на целые недели просрочивают поставки своей продукции. Вернувшись на рынок после забастовки, можно обнаружить, что твое место занято. В этом случае предприятию грозит банкротство, его работникам — безработица, а их детям — бедность и даже голод", — утверждает в интервью профессор БГУ Валерий Байнев.





Хотя Байнев и подается как эксперт и имеет степень доктора экономических наук, образование у него техническое, а тема докторской диссертации его звучит как "Научно-технический прогресс и энергосбережение: потребительностоимостный анализ". Известен он и как автор блога "Белорусские ученые-патриоты за интеграцию в рамках бывшего СССР", где пишет в том числе о "губительном воздействии на всех нас банковско-ростовщической системы, методично уничтожающей экономику Беларуси, России и всех прочих периферийных стран". Вот такой вот эксперт.





Аналогичные рассуждения о "потере рынков" транслируют в заявлениях и руководители предприятий.





"Не будем работать — не заработаем, не исполним контракты с партнерами — потеряем их и рынки в целом. Кому это будет выгодно? Точно не нам", — заявлял зампред Беллесбумпрома Александр Пшенный.





Директор "Красного пищевика", по совместительству сенатор Сергей Анюховский тоже убеждает сотрудников, что выиграют только конкуренты.





"Забастовки всегда направлены на дестабилизацию обстановки. Заводы не работают, не производят продукцию, не получают выручку. Потребители остаются без необходимых им товаров. Теряется доверие у партнеров, так как не выполняются заказы. Все это идет во вред и предприятию, и экономике страны в целом. В выигрыше остаются лишь конкуренты", — сказал Анюховский.





Примечательно, что целая серия подобных комментариев о вреде забастовок начала выходить в госСМИ с 23 октября.

"Нам некогда бастовать"

Ещё госСМИ пытаются убедить белорусов в том, что идею забастовок никто не поддерживает, а менять страну нужно только трудом.





"Нам некогда думать о забастовках. Мы привыкли трудиться, привыкли зарабатывать на жизнь своими руками", — заявила в комментарии госагентсву сотрудница фабрики "Славянка" Раиса Кошелева.





По случайному совпадению эта же сотрудница раньше возглавляла на предприятии ячейку БРСМ, а на президентских выборах была членом избирательной комиссии.





сотрудник "Нафтана" Владимир Бедунько / кадр из сюжета госканала





"У меня нет таких коллег, которые призывают к забастовкам. Я считаю, что их меньшинство. У нас такой вопрос даже не рассматривается в производстве, у нас много молодежи — все работают", — убеждает сотрудник "Нафтана" Владимир Бедунько.





В эфире "Беларусь 1" выходил и "народный опрос", участники которого осуждали акции протеста и призывы к забастовкам. Опять же, совершенно случайно один из троих спикеров оказался секретарем "первички" БРСМ в одном из университетов Минска, а другой очень похож на сотрудника секретариата Палаты представителей.

Подтасованные факты

Для усиления эмоциональной составляющей можно и немного исказить факты или строить совсем уж причудливые логические связи.





"Слесарю-ремонтнику, который за "20 лет на одном заводе" стал опытным слесарем-ремонтником, не продлили контракт. Видимо, нашли еще более опытного: ну 20 лет ведь прошло, а человек не растет над собой. Даже членом профсоюза за эти два десятка лет стать не соизволил", — острит в одной из колонок Муковозчик.





А вот пример откровенной неправды. "Несмотря на большую долю в ВВП малых и средних компаний в развитых странах, хребтом их экономик являются крупные", — утверждает еще один колумнист "Беларусь сегодня".





Нюанс в том, что промышленность обеспечивает менее 27% от ВВП Германии, а в Великобритании — 17,5%. В Беларуси же на производство приходится 31,3% ВВП. Основной частью экономики давно стала сфера услуг.





В эфире ОНТ решили немного преувеличить фонд оплаты труда "Беларуськалия": ведущая утверждала, что месячный ФОТ составляет 50 миллионов долларов, хотя еще в августе называлось число почти в полтора раза меньше: 36 миллионов. Но оно звучит, наверное, не так значительно.



