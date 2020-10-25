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В Ушачском районе милиционеры стреляли в людей

Инцидент с применением табельного оружия произошел в субботу вечером в Ушачском районе Витебской области – инспектор ГАИ вынужден был стрелять в оказавшего активное сопротивление пьяного правонарушителя.

"Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района. Трое пьяных мужчин (в возрасте 32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги, компания ответила агрессией", - рассказали в ГАИ Витебска.

"Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после – по ногам одного из нападавших", - проинформировали в Госавтоинспекции.

"В итоге 32-летний гражданин с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС", - сообщили там.

По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин, добавили в ГАИ.
Интерфакс
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