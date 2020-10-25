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В Минске опять задерживают журналистов

В центре Минска на площади Свободы милиция задержала фотокорреспондента «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и журналиста «Новага часу» Дмитрия Дмитриева.

С начала года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В «копилке» репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, стрельба резиновыми пулями, штрафы, административные аресты за «участие в митингах» и «неподчинение законным требованиям милиции», уголовные дела.

Прямо сейчас административные аресты за «участие в акциях» отбывают задержанные во время работы наши коллеги из Минска и Бреста: Дарья Спевак (13 суток), Вадим Замировский, Всеволод Зарубин, Александр Любенчук, Артем Майоров, Максим Хлебец и Роман Чмель (по 15 суток), пишет news.tut.by
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