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В Беларуси: +845 новых случаев заражения коронавирусом и 4 смерти за сутки

В Беларуси на 25 октября зарегистрировано 92 тысячи 823 человека (+845 за сутки) с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 миллиона 372 тысяч 445 тестов


Прирост за последние сутки составил 845 случаев против 811 за предыдущие сутки.

По официальной статистике Минздрава за весь период распространения коронавирусной инфекции в Беларуси от её последствий умерли 957 пациентов (+4 за сутки). 
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