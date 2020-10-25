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В Минске закрывают сразу 12 станций метро

В Минске в 12.30 закрыли сразу 12 станций метро. Об этом предупреждает метрополитен.

В 12.30 на вход и выход закрылся:

«Площадь Ленина»,
«Октябрьская»,
«Площадь Победы»,
«Площадь Якуба Коласа»,
«Академия наук»,
«Парк Челюскинцев»,
«Первомайская»,
«Купаловская»,
«Немига»,
«Фрунзенская»,
«Молодежная»,
«Пушкинская».
Поезда следуют здесь без остановки.

Напомним, при неплановом закрытии движения поездов или станции пассажиры, которые оплатили проезд (то есть услугу), но не воспользовались ей в полном объеме, могут обратиться в кассу метро. В кассе пассажиру выдадут товарный чек — с этим чеком можно совершить одну поездку.
news.tut.by
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