+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Нелегалы: белорусов ввозили в Германию для работы по поддельным документам

В Германии восьмерых человек подозревают в том, что они ввозили в страну для работы граждан других государств по поддельным документам, а также не уплачивали взносы за них в соцстрах.

Фото: немецкая таможня
 
Об этом сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры Марбурга, полиции Галле и таможни Гиссена.

В частности, расследование, начатое в 2018 году, ведется в отношении шести граждан Германии и двух граждан Украины. Они предположительно снабдили более 30 человек из Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины поддельными румынскими и греческими документами, удостоверяющими личность.

Кроме того, как полагают, подозреваемые, управляя несколькими предприятиями в сфере переработки текстиля и строительства, задействовали на них ввезенную таким образом рабочую силу без регистрации ее должным образом в системе социального страхования, чтобы сэкономить на отчислениях.

В среду 14 октября 2020 года правоохранители провели в рамках этого дела рейды с обысками одновременно в 16 объектах на территории четырех федеральных земель: Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония-Анхальт. В них приняли участие около 700 сотрудников полиции и таможни.

Основные мероприятия прошли в районах Марбург-Биденкопф и Эннепе-Рур. Там, помимо офисных помещений и квартир, были обысканы и два общежития, которые, по мнению следователей, использовались для размещения рабочих, незаконно проживающих в Германии.

Следователи получили в свое распоряжение многочисленные улики, в том числе деловые документы и носители информации. Расследование продолжается.
belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]