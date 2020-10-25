Страны-соседи Беларуси перешли на зимнее время









Теперь в Вильнюсе, Киеве, Риге, Таллинне на один час меньше чем в Минске, а разница с Варшавой и Берлином составляет два часа.





В связи с этим внесены корректировки в расписание международных автобусных рейсов «Минсктранса».









Также сегодня на зимнее расписание перешел аэропорт «Минск».