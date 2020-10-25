Из жизни наивных коммерсов: белорус пытался незаконно ввезти в страну серебро
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз партию серебряных изделий. Подробности рассказали в ГТК.
Просто лихо: 30-летний житель Жабинки возвращался из Польши на личном автомобиле Ford. При пересечении границы он выбрал для движения «зеленый» коридор и заявил об отсутствии при себе товаров, которые подлежат декларированию. Как выяснилось, у парня нашли 187 серебряных цепочек 925 пробы общим весом более 1,5 кг. Товар спрятал в своей одежде.
Коммерсанту-неудачнику грозит штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией серебра или без конфискации.
Автор фото: ГТК
"Белорусский партизан"
11:04 25/10/2020
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