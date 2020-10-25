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Инфекционист предупредил о сохранении COVID-19 в ближайшие несколько лет

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил в беседе с РИА Новости о сохранении случаев заражения COVID-19 в ближайшие несколько лет.

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — сказал специалист.

Ранее Тимаков заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве ожидается через одну-две недели, в России — не раньше чем через месяц. При этом снижение числа новых случаев COVID-19, вероятно, будет после нового года. Специалист указал, что сейчас важно следить не за числом заболевших, а за количеством госпитализированных, и оценивать, насколько справляется система здравоохранения.

За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах.
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