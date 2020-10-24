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Всех в запрут в СИЗО? КГБ будет отслеживать обстановку в коллективах Витебщины, связанную с COVID-19

Управлению КГБ по Витебской области поручено организовать постоянный мониторинг обстановки, связанной распространением инфекции COVID-19 в регионе. Мягко говоря, неожиданное решение.


В период эпидемиологического неблагополучия чекисты должны отслеживать ситуацию в трудовых коллективах, воинских формированиях и социальных группах для выявления проблемных аспектов и недостатков функционирования системы противодействия заболеванию, а затем информировать о них органы власти, такая норма содержится в комплексном плане мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в Витебской области в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями (осенне-зимний период 2020-2021 годов).

Как сообщают "Народные новости Витебска", этот документ был утвержден председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым еще 8 сентября, но размещен на официальном сайте только в конце месяца. Широкая же общественность о предусмотренных им мерах и вовсе не информировалась.

В частности план предусматривает (п. 15 — ред.) возможность введение обязательного для населения масочного режима. Такое предложение может быть внесено главным управлением здравоохранения облисполкома или областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также упомянутые в предыдущем абзаце органы вместе с главным управлением идеологической работы и по делам молодежи облисполкома должны (п. 7 — ред.) обеспечить постоянное информирование населения об эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19 в Витебской области, чего мы пока в полной мере не видим.

Всего комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в Витебской области содержит 25 пунктов требований или рекомендаций. В основном — общего характера.
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