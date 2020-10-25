Бабарико открыл в СИЗО курсы английского языка

Это стало известно из письма, которое получила Анастасия из Минска.





В последнее время белорусы часто пишут письма заключённым политикам. И иногда даже получают ответы, пишет telegraf.by





Вот несколько фрагментов из письма от 19 октября:





«— Мне очень приятно читать, что этот год для нашей страны стал необычным, и мы начали изменения и движение в правильном направлении. И хоть у нас много болот, и пробиваться через них сложно и кажется, получается не очень быстро, но я верю, что большая часть людей поняла, что нужно выбираться из этой грязи. А значит все правильно и сделано не напрасно.





— Так уж получилось, что мне тоже удалось увидеть осенний Минск и природу. Это и в самом деле очень красиво! Тем более, что я уже писал про осень, как любимую мою пору года. И я тоже не люблю жару, но оценить лето текущего года (хоть и не по погоде) могу только положительно