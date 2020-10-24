+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске задержали сотрудников телеканала Sky news, в том числе гражданку Великобритании

Сотрудников телеканала Sky news задержали в субботу в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев", – говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале.

"Гражданка Великобритании имеет аккредитаци. МИД (МИД Беларуси – Прим.)", - отметили в ассоциации.

"Журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советским РУВД", - уточнили в БАЖ.

Спустя некоторое время, там сообщили, что журналистов Sky news отпустили из РУВД. "Видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу", - рассказали в ассоциации.

Вместе с тем, добавили в БАЖ, "в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе". "Он остается задержанным", - говорится в сообщении.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]