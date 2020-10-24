+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Кампания BY_Help выплатила уже 2,9 миллиона рублей помощи

Фонд белорусской взаимопомощи @BY_Help выплатил уже 2,9 миллиона рублей обратившимся за помощью, пишет "Наша Нива".




Всего за помощью обратилось уже около 7 тысяч человек.

Какого рода помощь востребована? Компенсировать ремонт разбитой лукашенковцами машины, прожить на время поиска новой работы, оплатить штрафы, адвокатов…

Помощь пошла уже 2200 гражданам. Остальные случаи еще проверяют, сообщает @by_help.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]