Кампания BY_Help выплатила уже 2,9 миллиона рублей помощи

Всего за помощью обратилось уже около 7 тысяч человек.





Какого рода помощь востребована? Компенсировать ремонт разбитой лукашенковцами машины, прожить на время поиска новой работы, оплатить штрафы, адвокатов…





Помощь пошла уже 2200 гражданам. Остальные случаи еще проверяют, сообщает @by_help.

