В Жодино задержан экс-директор телеканала «Сфера»

В Жодино 23 октября задержали бывшего директора местного телеканала «Сфера» Эльшада Акберова. По предварительной информации, журналиста обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий согласно ст. 23.34 КоАП.





Напомним, вещание жодинского телеканала «Сфера» было прекращено за показ в эфире актов насилия со стороны силовиков по отношению к участникам мирных акций протеста, которые происходили в Минске после президентских выборов. Трансляция альтернативного государственному видения того, что происходит в Беларуси, послужило поводом для закрытия канала и отстранения его директора Эльшада Акберова от должности.