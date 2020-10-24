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В Жодино задержан экс-директор телеканала «Сфера»

Эльшада Акберова обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В Жодино 23 октября задержали бывшего директора местного телеканала «Сфера» Эльшада Акберова. По предварительной информации, журналиста обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий согласно ст. 23.34 КоАП.

Напомним, вещание жодинского телеканала «Сфера» было прекращено за показ в эфире актов насилия со стороны силовиков по отношению к участникам мирных акций протеста, которые происходили в Минске после президентских выборов. Трансляция альтернативного государственному видения того, что происходит в Беларуси, послужило поводом для закрытия канала и отстранения его директора Эльшада Акберова от должности.
Ex-press.by
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