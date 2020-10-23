



Таблетки выдают всем жителям Литвы. Для этого в аптеке нужно придъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт, ID, водительское удостоверение.





Напомним, что с самого начала строительства БелАЭС в Островце Литва последовательно выступала против такого близкого соседства со станцией, опасаясь возможных последствий радиоактивной аварии.