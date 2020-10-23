Фотофакт: В Литве начали выдавать гражданам йодид калия на случай аварии на БелАЭС
Таблетки с инструкцией на четырех языках можно получить в любой аптеке страны.
Таблетки выдают всем жителям Литвы. Для этого в аптеке нужно придъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт, ID, водительское удостоверение.
Напомним, что с самого начала строительства БелАЭС в Островце Литва последовательно выступала против такого близкого соседства со станцией, опасаясь возможных последствий радиоактивной аварии.
14:50 24/10/2020
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