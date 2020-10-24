В Беларуси число заболевших коронавирусом за сутки превысило 800 человек
В Беларуси продолжается рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано 811 новых случаев. Это самый высокий показатель с конца августа. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 91 978, сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
На 24 октября выздоровели и выписаны 82 670 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, из них за последние сутки — 534 человека.
Всего проведено 2 347 375 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 953 пациента (+4 за последние сутки) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Накануне, напомним, Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране «абсолютно контролируемая». Он посоветовал не поддаваться психозу и заверил, что как «будет вакцина — провакцинируем людей». А еще посоветовал «хорошее антиковидное лекарство».
14:06 24/10/2020
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