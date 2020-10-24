







«Цена на рейс Минск — Москва выросла из-за спроса. Люди готовы покупать билеты за любые деньги. Стоимость бизнес-класса „Аэрофлота“ достигает 2500 евро», — сообщил Чергинец.





Коммерческий директор также рассказал, что за время пандемии коронавируса «Белавиа» ни одного дня не была в простое, не прекращала полеты. «Но в мае объем перевозок составил 7,8% по сравнению с маем 2019 года. Сейчас — 40% к прошлому году», — отметил он.





Чергинец считает главной причиной бедственного положения авиакомпаний «неадекватные действия правительств во всем мире по борьбе и профилактике пандемии». «Каждая страна придумывает собственные правила: кого пускать, кого не пускать. Решения принимают по цвету паспорта, а не по медицинским показателям», — заявил он.