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До 2500 евро: в "Белавиа" рассказали, почему такие дорогие билеты на рейсы в Москву

Коммерческий директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец рассказал 23 октября в интервью Smartpress.by, что цены на авиабилеты из Минска в Москву в бизнес-классе сегодня доходят до 2500 евро.



«Цена на рейс Минск — Москва выросла из-за спроса. Люди готовы покупать билеты за любые деньги. Стоимость бизнес-класса „Аэрофлота“ достигает 2500 евро», — сообщил Чергинец.

Коммерческий директор также рассказал, что за время пандемии коронавируса «Белавиа» ни одного дня не была в простое, не прекращала полеты. «Но в мае объем перевозок составил 7,8% по сравнению с маем 2019 года. Сейчас — 40% к прошлому году», — отметил он.

Чергинец считает главной причиной бедственного положения авиакомпаний «неадекватные действия правительств во всем мире по борьбе и профилактике пандемии». «Каждая страна придумывает собственные правила: кого пускать, кого не пускать. Решения принимают по цвету паспорта, а не по медицинским показателям», — заявил он.
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