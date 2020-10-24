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«Мы превращали камеру в кукольный домик». Художница Надя Саяпина нарисовала портреты сокамерниц

Художница Надя Саяпина получила 15 суток за участие во флешмобе «Мастацтва рэжыму» около Дворца искусств.
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За время тюремного заключения девушка сдружилась со своими сокамерницами, вот как она вспоминала о них в интервью для LADY.TUT.BY: «С девочками мы постоянно что-то обсуждали, шутили, придумывали себе развлечения. Страх никуда не девался и психологическое давление — тоже, но они отошли на задний план… Мы и песни пели, и рисовали, и проводили выдуманные корпоративы и свадьбы друг для друга. Каждой девочке, которая освобождалась, на прощание мы тихонько пели «Купалинку».

Несмотря на то, что Надя не портретистка, она решила зафиксировать образы женщин, рядом с которыми она провела дни заключения. Делимся с вами этими портретами:

«Кукольный домик»

Мы мыли друг другу волосы и плели косы.

Мы рассказывали свои личные истории и гадали по книжкам.

Мы делали друг другу массаж, импровизированные косметические процедуры и татуировки шариковой ручкой.

Мы играли в простые игры и создавали свои из бумаги.

Мы рисовали, лепили и раскрашивали.

Мы вели дневники и пели песни.

Мы спорили или любезничали с охранниками, будто это мальчишки из другой группы или вожатые с разными характерами.

Мы словно играли в детский лагерь в исправительном учреждении.

Мы отбывали сутки в камере на десять человек, превращая ее в кукольный домик.
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