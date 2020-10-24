Видео исполнения слонимским священником «Аллилуйя» набрало 1 млн. просмотров на YouTube
Видеоролик, снятый на венчании в костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Слониме (Гродненская область), набрал более 1 млн просмотров.
На видео - момент исполнения настоятелем прихода, священником Игорем Анисимовым знаменитой песни «Аллилуйя» Леонарда Коэна на русском языке.
Ролик набрал также более 2 тыс. комментариев, большинство из них - восторженные. Исполнением песни для молодоженов были очень впечатлены не только католики, но и многие православные, протестанты, а также мусульмане и атеисты - об этом они признавались в своих откликах. Приведем некоторые из них:
- Респект священнику. Он спел о любви к Всевышнему.
- Такое исполнение великой вещи стоит дороже сотни проповедей. Доходит до сердца, наполняя душу любовью к Богу. С уважением от мусульманки.
- Господи, как красиво! И священник красивый, и голос!!! Я не фанат какой либо веры, но после этого исполнения захотелось верить и любить, и идти в храм!
- Браво, отец Игорь! Слушала и плакала. Пела душа и сердце.
11:44 24/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение