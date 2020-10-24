На видео - момент исполнения настоятелем прихода, священником Игорем Анисимовым знаменитой песни «Аллилуйя» Леонарда Коэна на русском языке.





Ролик набрал также более 2 тыс. комментариев, большинство из них - восторженные. Исполнением песни для молодоженов были очень впечатлены не только католики, но и многие православные, протестанты, а также мусульмане и атеисты - об этом они признавались в своих откликах. Приведем некоторые из них:





- Респект священнику. Он спел о любви к Всевышнему.





- Такое исполнение великой вещи стоит дороже сотни проповедей. Доходит до сердца, наполняя душу любовью к Богу. С уважением от мусульманки.





- Господи, как красиво! И священник красивый, и голос!!! Я не фанат какой либо веры, но после этого исполнения захотелось верить и любить, и идти в храм!





- Браво, отец Игорь! Слушала и плакала. Пела душа и сердце.







