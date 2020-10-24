Группа Shuma проведет глобальную онлайн-медитацию в субботу





"Мы верим, что у каждого есть зерно любви и доброты внутри, хоть и у кого-то оно в спящем режиме. Как трава пробивается даже сквозь асфальт, любовь прорастет сквозь гнев и тьму. Мы приглашаем небезразличных людей со всего мира сфокусироваться на любви, поддержке и сострадании и направить их туда, где они сейчас нужны больше всего", - сообщили представители Shuma.





Что будет в медитации:

Русин голос станет гидом, который проведет вас по вашему телу, чтобы найти и снять зажимы,

древние белорусские песни помогут найти связь с предками,

бинауральные ритмы и звуки природы расслабят и настроят на хорошее,

нежная электроника свяжет аудиоповествование.

"Приглашайте заграничных друзей – медитация традиционно пройдет на английском языке (но песни как всегда на белорусском)", - призывают авторы проекта.