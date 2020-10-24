+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в твиттере.


Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.

Накануне сообщалось, что в Польше за сутки были зарегистрированы рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 23 октября, лечение продолжают 119 054 пациента.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Польше были выявлены 228 318 случаев заражения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]