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Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми из-за коронавируса – гендиректор ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 23 октября заявил, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Расшифровку его выступления приводит сайт ВОЗ.


"Мы находимся на критическом этапе этой пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути", – сказал он. 

Гебрейесус сообщил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируют в "очень многих странах", больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей. 

"Мы настоятельно призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также – катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ. Я уже говорил в феврале и повторяю сегодня: это не учения", – подчеркнул он. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ в последние дни фиксирует рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, общее количество подтвержденных случаев болезни, по данным организации, превысило 41,5 млн, умерло уже 1,134 млн пациентов.
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