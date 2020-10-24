



"Мы находимся на критическом этапе этой пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути", – сказал он.





Гебрейесус сообщил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируют в "очень многих странах", больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей.





"Мы настоятельно призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также – катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ. Я уже говорил в феврале и повторяю сегодня: это не учения", – подчеркнул он.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.





ВОЗ в последние дни фиксирует рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, общее количество подтвержденных случаев болезни, по данным организации, превысило 41,5 млн, умерло уже 1,134 млн пациентов.