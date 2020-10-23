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Фееричная драма: борьба с бело-красно-белым домиком для уток в Минске

Сегодня в минском районе Уручье развернулась драматичная сцена борьбы коммунальников против бело-красно-белого флага. Видео местные жители прислали порталу TUT.by.


На этот раз в «политические цвета» неизвестные партизаны раскрасили крышу домика для уток. Сложность для коммунальников состояла в том, что домик находился посреди пруда. Чтобы достать его, сотрудникам городских служб пришлось пойти на риск.

Один из мужчин лег животом на надутую автомобильную камеру и, гребя руками, пытался доплыть до домика. Это потребовало времени. Но коммунальник все же достиг цели и привязал к домику трос. После этого утиную постройку вытянули из пруда с помощью бульдозера.

К слову, бороться коммунальникам в этом месте пришлось сразу по двум фронтам — еще и уничтожать белые и красные ленточки на ограждении пруда.
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