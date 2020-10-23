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Австрия выпустила марку в память о коронавирусе - на туалетной бумаге

Австрийская почтовая служба выпустила посвященную коронавируса марку, в которой объединила два аспекта пандемии - туалетную бумагу и социальное дистанцирование.

Об этом сообщает Wiener Zeitung.

"Коронамарка" стоимостью 2,75 евро выпускается в листах шириной 10 см, или десятой части 1 метра. Это дистанция, которую правительство советует держать друг от друга, и которую в официальных кампаниях символизирует слоненок.


"Если вы сложите 10 листов с марками, то получите расстояние в метр - или длину слоненка. На марке также напечатан детеныш животного", - говорится в заявлении Austrian Post.

Марка напечатана на трехслойной туалетной бумаге как напоминание о накоплении запасов во время паники, которая имела место в начале пандемии.

Марка поступит в продажу 30 октября и будет продаваться по удвоенной номинальной стоимости, а наценка пойдет на благотворительность. "С этой почтовой маркой мы хотим не только выпустить оригинальный блок марок, которым запомнится этот год, но и поддержать тех, кто особенно пострадал в этом кризисе", - заявили в почтовой службе.

Почта Австрии и раньше высмеивала текущие события. В январе она выпустила марку о Brexit с перечеркнутой ранее запланированной датой выхода Великобритании из Европейского Союза, 29 марта 2019 года, и новой датой 31 января 2020 внизу, пошутив над длительными переговорами.

Ранее правительство Австрии объявило об усилении карантина для сдерживания эпидемии коронавируса, но пока без жестких ограничений по сравнению с теми, что уже ввели ряд стран.
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