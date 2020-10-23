Жительница Минского района Наталья (имя изменено) рассказывает: ее мужа судили «по классической статье, как у всех». За участие в мирной акции мужчине дали двое суток.





— Когда муж выходил из изолятора, его уже ждали люди: «Пройдемте с нами, нужно провести осмотр на работе и дома». Сразу повезли его на работу, осматривали компьютер, рабочее место, проверяли именно символику. Потом приехали к нам домой, представились, показали удостоверение, осмотр проводился на основании постановления прокуратуры, — рассказывает TUT.BY Наталья, жительница Минского района. — Муж ходил на акцию без телефона, и у меня потребовали его отдать, пыталась сказать, что потеряла, но сотрудники ОБЭП, проводившие осмотр, сделали куда-то звонок и заявили: полчаса назад телефон был выключен, находился по этому адресу. Пришлось отдать. Как и положено, все проходило при понятых, составили протокол, но при этом мне не дали никакого документа. Обещали вернуть телефон в течение месяца.





У Марины (имя изменено. — Прим. TUT.BY) похожая ситуация: после воскресного марша супруга забрали и суд Минского района по ст. 23.34 дал мужчине сутки. Сейчас он находится в изоляторе.





— Мне позвонили по телефону, представились, сказали, что это отдел по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Сообщили, что хотят приехать домой и провести осмотр. Это был не обыск, а осмотр, — уточняет Марина, жительница Минского района. — Они, как положено, приехали с санкцией прокурора Минского района. Там было указано: осмотр производится в рамках административного дела по факту участия в массовых мероприятиях. Прошлись по квартире, заглянули в комнаты, спросили про телефон мужа. Его не было, потому что супруг потерял при задержании. Тогда меня попросили разрешить проверить компьютер, я разрешила. Ничего не изъяли, на этом все закончилось.





— У нас искали незарегистрированную символику, экстремистскую литературу, оружие, — добавляет Марина.





А Наталья, первая собеседница, отмечает:





— Как я поняла, искали именно символику и листовки, призывающие к свержению власти. В чате с информацией о задержанных родные писали: у кого-то забирали дома ноутбук, у кого-то компьютер. Я потом звонила в прокуратуру Минского района, чтобы получить разъяснение, сказали прийти лично. Не пошла: еще приду — и не выйду, лучше уж телефона лишиться.





TUT.BY связался с прокуратурой Минского района, там ответили, что прокурор Алексей Рудишкин не будет комментировать эту ситуацию, и посоветовали обратиться в прокуратуру Минской области.





— Если прокурор отказывается давать комментарии, мы его заставить не можем, — ответили в прокуратуре Минской области и также не смогли пояснить, почему у задержанных по ст. 23.34 КОАП проводят осмотры и изымают технику.





В УВД Минского облисполкома TUT.BY прокомментировали, что «мероприятия с участием сотрудников милиции правомерны».





— Все процессуальные мероприятия осуществлялись с санкции прокурора. Если это административный процесс, то проходит осмотр, — говорит Надежда Команденко, старший инспектор отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.