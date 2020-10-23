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Более тысячи медиков во главе с академиком Мрочеком подписали письмо с требованием новых выборов

Более тысячи медработников подписали открытое письмо, в котором осуждают насилие силовиков и требуют проведения новых выборов.


Также они требуют освобождения политзаключенных, расследования случаев применения пыток, привлечения к ответственности виновных в исполнении преступных приказов, своевременного оказания помощи заключенным, восстановления на рабочих и учебных местах незаконно воленных и отчисленных, поясняет «Наша нива».

Среди подписавшихся — известный врач-кардиолог, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель наки Александр Мрочек, уволенный из РНПЦ «Кардиология» после того, как одним из первых поддержал протесты.

По данным на 17:30 пятницы 23 октября, открытое письмо подписали 1.206 медработников.
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