"Нынешняя власть аморальна и отвратительна". Ученые Беларуси выступили с мощным обращением
"Государство, системно использующее насилие в отношении своих граждан, осуждено на деградацию и крах. Такое будущее готовит для нас власть", - беларуские ученые выступили с мощным обращением против того, что творит правящий режим с нашей страной.
Открытое обращение умнейших людей Беларуси - деятелей науки.
- Мы не можем терпеть насилие и беззаконие.
- Мы против лицемерия и обмана.
- Мы за свободную и демократичную Беларусь.
16:45 23/10/2020
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