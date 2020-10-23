В частности, он отметил, что причиной для отчисления студентов может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам, а арест относится как раз к таким причинам.





«Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», — заявил генпрокурор во время встречи со студентами и преподавателями БГУИР.





Генпрокурор призвал выбирать варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям, критически воспринимать информацию в условиях текущей "перенасыщенной" новостной повестки.





Швед подчеркнул, что «в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели».