+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Генпрокурор: Арест для студентов не является уважительной причиной для пропуска занятий

Генпрокурор Андрей Швед заявил о "неотвратимости ответственности за противоправные действия".

В частности, он отметил, что причиной для отчисления студентов может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам, а арест относится как раз к таким причинам.

«Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», — заявил генпрокурор во время встречи со студентами и преподавателями БГУИР.

Генпрокурор призвал выбирать варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям, критически воспринимать информацию в условиях текущей "перенасыщенной" новостной повестки.

Швед подчеркнул, что «в учреждениях образования не допускаются создание и деятельность политических партий, иных общественных объединений, преследующих политические цели». 
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]