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C 1 ноября в Минске дорожает парковка

Тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" повысятся с 1 ноября, сообщили представители организации.



Месячный тариф по хранению легкового автомобиля (транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно) составит:

для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей (кроме автостоянок №15, 92), устанавливается в размере Br40;

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на автостоянках №15, 92 устанавливается в размере Br44.

Месячный тариф по хранению велосипедов для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере Br5.

Государственному объединению "Гаражи, автостоянки и парковки" принадлежит 107 автостоянок на 26 866 машиноместа, а также первый уровень паркинга по ул. Хоружей, 1А на 67 машино-мест.
Интерфакс
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