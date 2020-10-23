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Задержали админа телеграм-канала “Данные карателей Беларуси” — ему 15 лет

Несовершеннолетий парень рассказал, что в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал “Данные карателей Беларуси”. Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.


Сейчас работа телеграм-канала контролируется МВД.

В августе школьник создал такой канал, где постил личные данные милиционеров. Также он просил подписчиков о финансовой помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора, сообщает МВД.

В отношении подростка проводят проверку, обещают дать “правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества”.

Телеграм-канал “Данные карателей Беларуси” один из множества, где размещают личную информацию сотрудников МВД. У него всего 7 тысяч подписчиков. У основных каналов, где размещаются личные данные силовиков, от 70 до 100 тысяч подписчиков.
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