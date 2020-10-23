Белорусская клубника к ноябрю? А вот да!

Агробизнесом он начал заниматься с партнёром три года назад. Выращивается клубника разных сортов, в том числе ремонтантная, которая способна давать урожай до морозов.





Два года бизнесмены экспериментировали, а теперь занимаются клубникой в промышленных масштабах. Первый большой урожай в 15 тонн отправился в Россию. В этом году собрали 20 тонн ягод, сообщает ТРК «Брест».







