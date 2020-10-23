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Белорусская клубника к ноябрю? А вот да!

В конце октября у фермера Виктора Левоцкого из Пинского района на кустах спелая ягода.

Агробизнесом он начал заниматься с партнёром три года назад. Выращивается клубника разных сортов, в том числе ремонтантная, которая способна давать урожай до морозов. 

Два года бизнесмены экспериментировали, а теперь занимаются клубникой в промышленных масштабах. Первый большой урожай в 15 тонн отправился в Россию. В этом году собрали 20 тонн ягод, сообщает ТРК «Брест».
Источник: media-polesye.by
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